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سيدة قطار منوف تروي تفاصيل صفع كمسري رجل أمام ابنته لعدم دفعه الغرامة (القصة كاملة)

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أكدت هناء ذكي سيدة القطار التي التقطت واقعة قطار منوف والاعتداء على رجل أمام ابنته الطفلة بسبب عدم قدرته على دفع غرامة التذكرة، أنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصواتا مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها بأن سبب المشكلة هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيها لدفعها للكمسري، ولكنه رفض أن تدفع هي الغرامة، مطالبا الشخص نفسه بدفعها.

وأضافت أن الكمسري كان برفقته أحد الأشخاص وهو من اعتدى على المواطن بالضرب وأهانه أمام ابنته، التي دخلت في نوبة بكاء متواصلة عندما شاهدت والدها وهو يعتدى عليه، مؤكدة أنها طلبت من المحصل دفع الأجرة ولكنه رفض فقامت بتحذيره من أن ما بقوم به غير قانوني؛ لأن أكثر من شخص حاول دفع قيمة الغرامة، ولكنه أصر على موقفه رافضا استلام مبلغ الغرامة.

وأضافت قاءله، أن الشخص صاحب التذكرة كان من المفترض أن ينزل في محطة قطار منوف، ولكنه لم يستطع، فقرر النزول في محطة الحامول، ولكن بسبب الواقعة حاول النزول في محطة قبلها لعدم امتلاكه أموال لدفع الغرامة لكن الكمسري تعامل معه بطريقة سيئة جدا ورفض نزوله، مؤكدة أنه فور وصولها محطة شبين الكوم، أبلغت قسم شرطة المحطة بالواقعة، وسلمت لهم فيديو الواقعة قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدته 5 دقائق، جرى تصويره داخل قطار منوف، حيث أظهر مشادة كلامية بين كمسري ومساعديه، مع إحدى السيدات- مصورة الفيديو- قالت إنهم تعدوا على مواطن بالصفع على وجهه أمام ابنته لخلاف على قطع التذكرة، وعدم دفع الغرامة.

المصرى اليوم

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