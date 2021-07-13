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تامر حسني ضيف شرف بعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو

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تامر حسني ضيف شرف بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو تامر حسني ضيف شرف بعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو

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وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الدعوة للفنان تامر حسني لحضور المؤتمر الصحفي المقرر إقامته مساء اليوم في قاعة أدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة للإعلان عن تفاصيل بعثة المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وعرض ما تم إنجازه من خطة التأهيل لكل الاتحادات الرياضية التي وضعت منذ عام 2016 حتى الأن.

ويشهد المؤتمر كلمة من الفنان تامر حسني وأيضا أداء أحد الأغاني الوطنية مع إلتقاط صور تذاكرية مع أفراد البعثة المصرية المغادرة إلى طوكيو خلال الساعات القادمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويشهد المؤتمر حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد / نوكي ماساكي سفير اليابان بمصر وحضور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر اليوم عن زي البعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

المصرى اليوم

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