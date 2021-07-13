قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن عواد

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طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل محمد عواد، حارس مرمي الفريق، في الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون، طلب رحيل محمد عواد، في نهاية الموسم الجاري، سواء على سبيل الاعارة أو البيع النهائي، وذلك بعد عدم اعتماد على خدماته خلال الفترة الماضية.

وتدرس لجنة الكرة بنادي الزمالك، فكرة رحيل عواد بسبب راتبه السنوي الكبير، وذلك من أجل ترشيد نفقات الفريق في الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك سوف يعود للتدريبات الجماعية الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها 3 أغسطس، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.