جاري تحديد الاسم..محافظ الجيزة يعلن استحداث حي جديد بمدينة نصر

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وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة اليوم على السير في استكمال إجراءات استحداث حي جديد يشمل نطاقه قسم شرطة ثالث مدينة نصر مع تعديل المكونات الإدارية لأحياء أول وثان مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة والمقطم ومنشأة ناصر، للتوافق مع الحدود الإدارية والجغرافية لأقسام الشرطة الواقعة في نطاقها خاصة بعد صدور قرار إنشاء قسم ثالث مدينة نصر فصلًا من اختصاص وحدود قسم أول مدينة نصر .

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن إنشاء الأحياء الجديدة وإعادة تقسيم الأحياء القديمة تهدف في المقام الأول إلى توفير خدمة أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم .

وأشار إلى وجود حاجة شديدة للحي الجديد نظرًا للاتساع الكبير لحي شرق مدينة نصر، حيث تتجاوز مساحته 90 كم، مشيرًا إلى أنه يجري دراسة مقترحات بالأسم الجديد للحي المزمع انشاءه، بالإضافة إلى توفير قطعة أرض لإقامة مبنى له، مضيفًا أنه يجري كذلك دراسة تحويل منطقة الأسمرات إلى حي مستقل.