أخبار عاجلة

أفراح فى شوارع تونس بعد القرارات الرئاسية والانتصار للشعب ضد الإخوان -
آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان -
إنقاذ فظ لجأ إلى شواطئ شمال شرقي روسيا هربا من الحيتان المفترسة -
روحاني يتهم البرلمان الإيراني بعرقلة رفع العقوبات.. ما السبب؟ -
حريق ديسكي.. أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا لعام 2021 -
يوم الزي الفلسطيني.. معركة حفظ التراث -
عملية إنزال سفينة الصيد العملاقة في بطرسبورغ بمشاركة الرئيس الروسي -
روحاني: البرلمان عرقل التوصل لاتفاق بفيينا -
تضارب الأنباء حول وفاة شخصين بعد انقطاع الكهرباء في مستشفى بالأردن -
تدشين الطيران المباشر بين إسرائيل والمغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تبادل الخبرات بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وأسوان

Print
تبادل الخبرات بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وأسوان تبادل الخبرات بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وأسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر كل من المهندسين عبدالرحيم النخيلي مدير نقابة المشروعات، محمد عنتر قطاع التخطيط أحمد سليمان قطاع كوم أمبو، ضياء الدين أحمد قطاع ادفو، محمود صديق قطاع ادفو، هلاليه الأمير قطاع ادفو، خالد صلاح قطاع ادفو وهم مهندسي ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وذلك في إطار زيارة محطه مياه الرضوانية بنظام تقنيات التكنولوجيا الحديثة للفلتره عن طريق الأغشية المسامية .

حيث تمت الزيارة لمحطة الرضوانية ومتابعة نظم العمل بها بهدف كسب الخبرات، وذلك ضمن عمل الفريق للإطلاع على الأعمال الفنية والإدارية لمحطات الترشيح الفائق U.F بحضور ورفقة المهندس صهيب جبريل مدير محطة مياه الشرب بالرضوانية .

رحب رئيس شركة مياه الأقصر بزيارة مهندسى شركة مياه أسوان وأوصى بإستمرار التواصل بين الشركتين في إطار تبادل الخبرات للإستفاده في العديد من مجالات العمل بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين في كلا محافظتى الأقصر وأسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق امتحان مادة التاريخ لطلاب أزهر شمال سيناء

انطلاق امتحان مادة التاريخ لطلاب أزهر شمال سيناء

حالة الطقس .. ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة هذا الأسبوع

حالة الطقس .. ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة هذا الأسبوع

«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو