تبادل الخبرات بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وأسوان

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استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر كل من المهندسين عبدالرحيم النخيلي مدير نقابة المشروعات، محمد عنتر قطاع التخطيط أحمد سليمان قطاع كوم أمبو، ضياء الدين أحمد قطاع ادفو، محمود صديق قطاع ادفو، هلاليه الأمير قطاع ادفو، خالد صلاح قطاع ادفو وهم مهندسي ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وذلك في إطار زيارة محطه مياه الرضوانية بنظام تقنيات التكنولوجيا الحديثة للفلتره عن طريق الأغشية المسامية .

حيث تمت الزيارة لمحطة الرضوانية ومتابعة نظم العمل بها بهدف كسب الخبرات، وذلك ضمن عمل الفريق للإطلاع على الأعمال الفنية والإدارية لمحطات الترشيح الفائق U.F بحضور ورفقة المهندس صهيب جبريل مدير محطة مياه الشرب بالرضوانية .

رحب رئيس شركة مياه الأقصر بزيارة مهندسى شركة مياه أسوان وأوصى بإستمرار التواصل بين الشركتين في إطار تبادل الخبرات للإستفاده في العديد من مجالات العمل بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين في كلا محافظتى الأقصر وأسوان.