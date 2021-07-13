«أمراض النباتات»: تفقد الحالة المرضية لقصب السكر والمانجو والذرة والخضروات في 5 محافظات

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أصدر معهد أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا بنشاطه الخدمي والميداني والإرشادي والبحثي خلال شهر يونيو 2021 الماضي، حول متابعة الحالة المرضية للزراعات البستانية والخضروات في عدد من المحافظات، متضمنا زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر وقنا لمتابعة الحالة المرضية لقصب السكر وزيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة الإسماعيليه للوقوف على أسباب تضرر بعض مزارعي المانجو من انخفاض معدلات التزهير والعقد وزيادة تساقط الثمار.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه تم المرور على زراعات الخضر بمحافظة القليوبية في مركز شبين القناطر للوقوف على الحالة المرضية والمرور على زراعات الخضر بمحافظة المنوفية – مدينة السادات لرصد الحالة المرضية وزيارة ميدانية لحديقة الأورمان للوقوف على الحالة المرضية لأشجار الزينة والأشجار الخشبية.

وأضاف خليل أنه تم أيضا زيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة الجيزة في مركز برقاش للوقوف على الحالة المرضية وزيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة القليوبية في مركز شبين الناطر للوقوف على الحالة المرضية ومتابعة خطة الإرشاد والتدريب، حيث ألقى باحثو المعهد 21 ندوة إرشادية في محافظات مصر الممثلة على أمراض محصول الذرة الشامية.

وفيما يتعلق بالنشاط البحثي، أكد مدير معهد أمراض النباتات أنه تم نشر 6 بحوث في مجلات علمية دولية وتنفيذ النشاط الإنتاجي والذي شمل تم فحص 409 عينات تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

وأوضح خليل أنه تم فحص 51 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة والاشتراك في أعمال 9 لجان فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة وفحص 45 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، مشيرا إلى أنه تم فحص عينات موز ناتج زراعة الأنسجة للتأكد من خلوها من الأمراض الفيروسية وفحص 30 طردا يحتوي على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.