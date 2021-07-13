أخبار عاجلة

أفراح فى شوارع تونس بعد القرارات الرئاسية والانتصار للشعب ضد الإخوان -
آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان -
إنقاذ فظ لجأ إلى شواطئ شمال شرقي روسيا هربا من الحيتان المفترسة -
روحاني يتهم البرلمان الإيراني بعرقلة رفع العقوبات.. ما السبب؟ -
حريق ديسكي.. أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا لعام 2021 -
يوم الزي الفلسطيني.. معركة حفظ التراث -
عملية إنزال سفينة الصيد العملاقة في بطرسبورغ بمشاركة الرئيس الروسي -
روحاني: البرلمان عرقل التوصل لاتفاق بفيينا -
تضارب الأنباء حول وفاة شخصين بعد انقطاع الكهرباء في مستشفى بالأردن -
تدشين الطيران المباشر بين إسرائيل والمغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سبب «عارضات الأزياء»..حملة اعتقالات إيرانية تطال محال بيع الأقمشة

Print
سبب «عارضات الأزياء»..حملة اعتقالات إيرانية تطال محال بيع الأقمشة سبب «عارضات الأزياء»..حملة اعتقالات إيرانية تطال محال بيع الأقمشة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المدعي العام في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، مهراب بور أكبر، عن اعتقال 4 عارضات أزياء وصاحب محل لبيع الأقمشة بالمدينة.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أوضح بور أكبر أن النساء المعتقلات «شاركن في حفل افتتاح المحل كعارضات أزياء»، مشيراً إلى أن السلطات أغلقت المحل المذكور حتى إشعار آخر، وأن قضية هؤلاء الأشخاص قيد التحقيق حاليا، فيما لم يذكر المدعي العام تفاصيل أخرى حول التهم وما إلى ذلك.

وحسبما نقله موقع العربية نت كشف مسؤول العلاقات العامة في محكمة أذربيجان الغربية، أكبر تايوج، في وقت سابق عن إغلاق المحل واعتقال صاحبه، وقال إن المتورطين الآخرين تم تحديدهم وأنهم قيد الملاحقة القضائية.

كما أوضح المسؤول القضائي أن هذا المحل التجاري متهم بـ«عدم مراعاة الأعراف والشروط، والقيام بالدعاية غير القانونية، ومشاركة النساء دون التقيد بالتعليمات».

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت تداولت خلال اليومين الماضيين، مقاطع من حفل افتتاح محل لبيع الأقمشة في مدينة مهاباد بمشاركة نساء.وقد نفذت السلطات حملات اعتقالات واسعة خلال الأشهر الأخيرة لنفس السبب، وأغلبها طالت عارضات أزياء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي

بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد