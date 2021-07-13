★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءا على الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الشماسي والكراسي، وكذا أجرة سيارة النقل الداخلي ( الطفطف) بشواطئ مصيف بلطيم السبعه .

تابع العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم وضع لافتات إرشادية بجميع شواطئ المدينة وعددها 7 شواطئ بعدد ٢١ موقع شماسي على جميع الشواطئ، مشيرا إلى حصول الوافدين على خدمات جيدة والالتزام بالأسعار المحددة دون إكراميات على الشواطئ حيث يتم معاقبة وفرض غرامات وعقوبات على المستأجر وحث المواطنين على ضرورة الإبلاغ الفوري في حالة فرض أي رسوم أو إكراميات، وستقوم الإدارة بفرض عقوبات رادعة والاستجابة الفورية للشكوى.

وكذلك سيارات وسيلة النقل الداخلي للمصيف وتحديد سعر الأجرة للفرد ٣ جنية فقط، ووضع لافتة إرشادية للسعر المقرر على كل سيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم