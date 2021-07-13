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إجراء جراحة لإصلاح تشوهات بالعمود الفقري ضمن «التأمين الشامل» ببورسعيد: تكلفتها 300 جنية

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إجراء جراحة لإصلاح تشوهات بالعمود الفقري ضمن «التأمين الشامل» ببورسعيد: تكلفتها 300 جنية إجراء جراحة لإصلاح تشوهات بالعمود الفقري ضمن «التأمين الشامل» ببورسعيد: تكلفتها 300 جنية

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية جديدة لإصلاح إعوجاج حاد وتشوهات في العمود الفقري لشاب تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بمستشفى التضامن التابع للهيئة في محافظة بورسعيد، وقد استغرق إجراؤها 7 ساعات.

وحول تفاصيل الحالة المرضية، أوضحت هيئة الرعاية الصحية أن الحالة لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا كان يعاني من عدم القدرة على الحركة والمشي بشكل غير طبيعي، وأنه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين إصابته بإعوجاج حاد وتشوهات في العمود الفقري بدرجة كبيرة مصاحب بأعراض مرضية، مشيرة إلى أنه تمت إجراء العملية للمريض بنجاح واستقرار الحالة الصحية له.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء العملية للمريض على يد فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في معالجة أمراض العمود الفقري بمستشفى التضامن بورسعيد، يضم كلًا من د. أحمد عبداللطيف، استشاري جراحات العمود الفقري، د. محمد رشاد، أخصائي جراحات العمود الفقري، والفريق المعاون لهم من أكفء طواقم التمريض وفنيي الأشعة بالمستشفى.

وتابعت: أنه رغم تكلفة إجراء مثل هذه العملية تتخطى ال 150 ألف جنيه في مستشفيات القطاع الخاص، إلا أنه تم إجراء العملية للمريض دون أن يتكلف أي أعباء مالية سوى مبلغ مساهمة قدره 300 جنيه فقط، حيث أنه من منتفعي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ومن المتمتعين بخدماته ومميزاته.

ولفت د. مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن والمشرف العام على مستشفى المبرة بورسعيد، أن مستشفى التضامن التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد متفردة في إجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة داخل المحافظة، وأنه قد تمكنَّت المستشفى من إجراء 10 عمليات من تلك العمليات الدقيقة والمتطورة في جراحات وإصلاح تشوهات العمود الفقري بنجاح، وذلك منذ بداية انضمام المستشفى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة في يوليو قبل العام الماضي وحتى الآن.

وأضاف، أن مستشفى التضامن تقدم خدمات صحية متكاملة لكافة المتعاملين ذات جودة عالمية من خلال فريق طبي مؤهل كفء بمختلف التخصصات الطبية، كما أنها تخضع حاليًا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتطوير الدائم للمنشآت الصحية بما يضمن الارتقاء المستمر بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ولكافة المتعاملين.

وتابع: أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، أكثر من 100 سرير للعلاج والإقامة الداخلية للمرضى، 17 سرير عناية مركزة للكبار، 15 سرير طوارئ، 41 سرير للغسيل الكُلوي، 3 غرف عمليات، غرفة مناظير، إضافة إلى أنها تحتوي على أحدث أجهزة المناظير وأحدث المعامل وأجهزة الأشعة وكافة الخدمات الطبية.

المصرى اليوم

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