أخبار عاجلة

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح -
هل تقف السعودية وراء "فتنة الأردن"؟.. هكذا ردّ الملك عبدالله -
من الأرصاد للمواطنين: مفاجأة ستزيد معاناتكم فى الصيف???? -
بيان رسمى من الرئاسة التونسية بقرارات إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.. والجيش التونسى فى الشارع -
الصدمة تكسو وجه مسؤلي الاهلي عقب تقدم الانتاج بالهدف الثاني وعبدالحفيظ للاعبيه"هنكسب" -
حالة ياسمين تتحسن الحمد لله ???? تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.. وتصريحات شقيقها -
محامي المتهمة بقتل زوجها يتحدث لأول مرة ويكشف الحلقة المفقودة في القضية وسر ارتكاب الجريمة -
مشاداة قوية بين عبدالحفيظ واداري الانتاج عقب احراز هدف تعادل الاهلي -
شاهد رد فعل دكة الأهلي لحظة إحراز هدف الفوز القاتل في الإنتاج -
حلا شيحة.. والمشايخ التلاتة !! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حماية المستهلك»: تواجد مكثف لسيارات الضبطية القضائية بالأسواق خلال فترة العيد

Print
«حماية المستهلك»: تواجد مكثف لسيارات الضبطية القضائية بالأسواق خلال فترة العيد «حماية المستهلك»: تواجد مكثف لسيارات الضبطية القضائية بالأسواق خلال فترة العيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز حماية المستهلك، تشكيل غرفة عمليات مكبرة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك، من اليوم وحتى انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، وتكثيف التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسواق.

وأوضح المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، للمواطنين الكميات المطروحة للسلع وخاصة الغذائية في الوقت الحالي وحتى فترة العيد وأيضا الدور الرقابي للجهاز للتأكد من توافر السلع في الأسواق وجودتها والأسعار أيضا.

وكشف حسام الدين، عن انتشار وتواجد مكثف على مدار الساعة للجهاز خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية من خلال سيارات الضبط القضائي، مؤكدا أن الجهاز لن يدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات الاستباقية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان أمن وصحة المستهلك، فضلًا عن جهودها لضبط الأسعار واستقرارها.

وناشد حسام الدين، المواطنين والمستهلكين الذبح داخل المجازر المرخصة، موضحًا أن الذبح داخل تلك الأماكن يحقق هدفين هامين، مشيرا أن الذبح داخل المجازر المرخصة يضمن خلو الذبيحة من الأمراض والاطمئنان على صحة المواطن، إضافة إلى أنه يؤدي إلى منع التلوث البيئي وانعكاساته على مظاهر الصحة العامة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة تطرح كميات كبيرة من اللحوم لضبط السوق، لافتًا إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدي 100 جنيه والسوداني 85 جنيهًا.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على توفير اللحوم بسعر عادل وميسر لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز يكون مسؤولًا عن الشق الرقابي مع باقي الجهات الرقابية، كالطب البيطري ووزارة الصحة ووزارة التموين وشرطة التموين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

«صناعة النواب» تناقش ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة

«صناعة النواب» تناقش ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة

تعرف على أسعار الذهب في لبنان

تعرف على أسعار الذهب في لبنان