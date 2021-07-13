«حماية المستهلك»: تواجد مكثف لسيارات الضبطية القضائية بالأسواق خلال فترة العيد

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أعلن جهاز حماية المستهلك، تشكيل غرفة عمليات مكبرة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك، من اليوم وحتى انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، وتكثيف التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسواق.

وأوضح المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، للمواطنين الكميات المطروحة للسلع وخاصة الغذائية في الوقت الحالي وحتى فترة العيد وأيضا الدور الرقابي للجهاز للتأكد من توافر السلع في الأسواق وجودتها والأسعار أيضا.

وكشف حسام الدين، عن انتشار وتواجد مكثف على مدار الساعة للجهاز خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية من خلال سيارات الضبط القضائي، مؤكدا أن الجهاز لن يدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات الاستباقية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان أمن وصحة المستهلك، فضلًا عن جهودها لضبط الأسعار واستقرارها.

وناشد حسام الدين، المواطنين والمستهلكين الذبح داخل المجازر المرخصة، موضحًا أن الذبح داخل تلك الأماكن يحقق هدفين هامين، مشيرا أن الذبح داخل المجازر المرخصة يضمن خلو الذبيحة من الأمراض والاطمئنان على صحة المواطن، إضافة إلى أنه يؤدي إلى منع التلوث البيئي وانعكاساته على مظاهر الصحة العامة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين تطرح كميات كبيرة من اللحوم لضبط أسعار السوق، لافتًا إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدي 100 جنيه والسوداني 85 جنيهًا.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على توفير اللحوم بسعر عادل وميسر لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز يكون مسؤولًا عن الشق الرقابي مع باقي الجهات الرقابية، كالطب البيطري ووزارة الصحة ووزارة التموين وشرطة التموين.