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صرف 60% من «المقررات التموينية» لشهر يوليو حتى الآن

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صرف 60% من «المقررات التموينية» لشهر يوليو حتى الآن صرف 60% من «المقررات التموينية» لشهر يوليو حتى الآن

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تضخ 28 سلعة إلى منافذ التوزيع التي يصل عددها 38 ألف منفذ، موزعة ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين.

ووجه" المصيلحى" الشركة القابضة وشركتي الجملة التابعين لها بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية، كما وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة، بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.

من جانبه أكد رئيسا شركتي الجملة " العامة ، المصرية" أنه يتم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يوليو الجاري ،مشيرين إلي أن مخازن الجملة التابعة لهم بها استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة علي بطاقة الدعم وأن المخازن التابعة لهم والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن تفتح أبوابها يوميا إما أصحاب منافذ الصرف لصرف الأستعاضات المقررة لهم لكل السلع .

من جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن المخازن التابعة للشركات يمكن متابعتها جيداً بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة في إي مكان.

المصرى اليوم

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