تاريخ الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. 9 ألقاب و 4 اخفاقات

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021 أمام نظيره كايزر تشيفز السبت المقبل، بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكان الأهلي قد بلغ المباراة النهائية بعد تفوقه ذهاباً إياباً على حساب الترجي التونسي في نصف النهائي، في الوقت الذي أطاح خلاله كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالوداد المغربي بالفوز ذهاباً والتعادل إياباً.

ويمتلك الأهلي 9 ألقاب لكأس دوري أبطال أفريقيا تضعه على رأس قائمة الأندية المتتوجة باللقب، في حين لم يحالف التوفيق بطل جنوب أفريقيا في عناق الكأس مطلقاً.

نستعرض في التقرير التالي تاريخ الأهلي في الدور النهائي لرابطة دوري أبطال أفريقيا قبل موقعة الدار البيضاء.

1982: الأهلي يُتوج باللقب بعد الفوز على أشانتي كوتوكو في القاهرة 3/0 والتعادل إيجابياً في غانا 1-1.

1983: الأهلي يخسر اللقب أمام كوتوكو الغاني بعد تعادل سلبي في مصر وخسارة بهدف نظيف في غانا.

1987: الأهلي يعود للتتويج على حساب الهلال السوداني بعد تعادل سلبي في الخرطوم وانتصار بثنائية نظيفة في القاهرة.

2001: بعد غياب دام 14 عامًا يصعد على منصة التتويج القارية على حساب صن داونز بتعادل إيجابي في بريتوريا ذهاباً 1-1، وانتصار بالثلاثة في القاهرة بالعودة.

2005: يحقق الأهلي النجمة الرابعة بعد التفوق على النجم الساحلي التونسي، حيث تعادل ذهاباً في سوية وفاز في القاهرة بثلاثية نظيفة.

2006: اللقب الخامس للأهلي والثاني على التوالي على حساب الصفاقسي التونسي، تعادل 1-1 ذهاباً في القاهرة وفاز في الإياب بهدف نظيف بتونس.

2007: يخسر الأهلي اللقب للمرة الثانية في تاريخه في مواجهة النجم الساحلي التونسي بعد تعادل سلبي في سوسة وهزيمة بنتيجة 3/1 في القاهرة.

2008: يُتوج الأهلي ملكاً على عرش أفريقيا على حساب القطن الكاميروني بعد الفوز في القاهرة ذهاباً بهدفين دون رد وانتزاع تعادل إيجابي من قلب جاروا في الاياب بنتيجة 2-2.

2012: الأهلي يُتوج من قلب ملعب رادس مرة أخرى في مواجهة الترجي التونسي، حيث تعادل الطرفان في برج العرب بهدف لكل منهما وفاز بطل مصر إياباً بتونس بهدفين مقابل هدف.

2013: يحقق الأهلي ثامن ألقابه على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بعد تعادل 1-1 خارج ميدانه وانتصار بهدفين في ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

2017: يخسر الأهلي اللقب للمرة الثالثة في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بعد تعادل إيجابي في مصر وهزيمة بهدف في المغرب.

2018: للمرة الأولى في تاريخ الأهلي يخسر النهائي في نسختين متتاليتين وذلك على يد الترجي التونسي، حيث فاز بالقاهرة 3/1 وخسر الإياب بثلاثية نظيفة.

2019-2020: يُزين قميص الأهلي نجمة تاسعة في نهائي القرن، بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية بملعب القاهرة بنتيجة 2/1.