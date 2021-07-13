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دخل العديد من أندية الدوري الممتاز في مفاوضات جادة مع أحمد محمود ظهير أيمن نادي الزمالك والذي تم تصعيده للفريق الكروي الأول بقرار من باتريس مارتيرون بعد تألقه مع فريق الشباب ومنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٣.

وطلبت العديد من الأندية على رأسها الإسماعيلي والاتحاد وفاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز استعارة اللاعب في الموسم الجديد.

ووفقا لمصدر مقرب من أحمد محمود فإن اللاعب سيختار وجهته المقبلة وفقا للفريق الذي سيشارك معه بصفه أساسية في مركزه. وذلك بعد موافقة اللجنة التي تدير الزمالك على إعارته.

وكان كارتيرون قد طالب بمنح اللاعب فرصة الخروج لأحد أندية الدوري الممتاز لإكسابه مزيدا من الخبرات ثم عودته للفريق الأول بالزمالك مرة ثانية.