أخبار عاجلة

كيف تنظر الدول العربية لما يجري في تونس؟ -
الوفد الروسي يواصل لقاءاته في دمشق ويوقع مذكرات تفاهم تجارية وتعليمية -
مشاهد جديدة لانفجار في مجمع للكيمياويات في مدينة ليفركوزن الألمانية -
مساعدات إنسانية روسية تصل معلولا السورية -
ما سبب قرار واشنطن الخروج من العراق؟ -
منظومة دفاعية فعالة في سوريا -
القوات الروسية تحصل على عربات إنزال جوي من الجيل الرابع -
بثينة شعبان لآرتي: العلاقة السورية الروسية راسخة منذ عشرات السنين، والآن ازدادت -
القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان -
اعتقالات خلال قمع وقفة لنشطاء ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الاتحاد والإسماعيلي يطلبان استعارة أحمد محمود ظهير

Print
الاتحاد والإسماعيلي يطلبان استعارة أحمد محمود ظهير الزمالك الاتحاد والإسماعيلي يطلبان استعارة أحمد محمود ظهير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دخل العديد من أندية الدوري الممتاز في مفاوضات جادة مع أحمد محمود ظهير أيمن نادي والذي تم تصعيده للفريق الكروي الأول بقرار من باتريس مارتيرون بعد تألقه مع فريق الشباب ومنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٣.

وطلبت العديد من الأندية على رأسها الإسماعيلي والاتحاد وفاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز استعارة اللاعب في الموسم الجديد.

ووفقا لمصدر مقرب من أحمد محمود فإن اللاعب سيختار وجهته المقبلة وفقا للفريق الذي سيشارك معه بصفه أساسية في مركزه. وذلك بعد موافقة اللجنة التي تدير الزمالك على إعارته.

وكان كارتيرون قد طالب بمنح اللاعب فرصة الخروج لأحد أندية الدوري الممتاز لإكسابه مزيدا من الخبرات ثم عودته للفريق الأول بالزمالك مرة ثانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سموحة يعرض شراء مصطفي فتحي نهائيا من الزمالك

سموحة يعرض شراء مصطفي فتحي نهائيا من الزمالك

فرج عامر يحسم مصير حسام حسن من الانتقال للأهلي أو الزمالك

فرج عامر يحسم مصير حسام حسن من الانتقال للأهلي أو الزمالك

معروف يوسف يحصل على حُكم ضد الزمالك بـ 8 مليون جنيه بسبب «حشيش»

معروف يوسف يحصل على حُكم ضد الزمالك بـ 8 مليون جنيه بسبب «حشيش»

الزمالك: فيفا طالبنا بدفع ربع مليار جنيه «غرامات».. ونحن الأكثر تعرضًا للظلم بالدوري

الزمالك: فيفا طالبنا بدفع ربع مليار جنيه «غرامات».. ونحن الأكثر تعرضًا للظلم بالدوري