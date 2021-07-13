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بيراميدز يحصل على توقيع نجم سوبر

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بيراميدز يحصل على توقيع نجم سوبر بيراميدز يحصل على توقيع نجم سوبر

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نجح مسؤولو نادي بيراميدز في الحصول على توقيع عبدالله مجدي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل النادي السماوي على توقيع عبدالله مجدي، لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بعد الجلسة التي جمعت اللاعب مع عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز.

وأشاد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، بإمكانيات اللاعب الفنية، وذلك بعدما تم عرضه عليه، عن طريق هاني سعيد، المدير الرياضي بالنادي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة دخول بيراميدز في مفاوضات رسمية مع إدارة مصر المقاصة، للحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي، ولن تمانع إدارة النادي الفيومي في بيع عبدالله مجدي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا لعب مع المقاصة هذا الموسم 24 مباراة، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.

المصرى اليوم

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