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وحدة السكان بالأقصر تنظم دورة تدريبية مجانية في «ريادة الأعمال والتسويق»

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وحدة السكان بالأقصر تنظم دورة تدريبية مجانية في «ريادة الأعمال والتسويق» وحدة السكان بالأقصر تنظم دورة تدريبية مجانية في «ريادة الأعمال والتسويق»

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دعت وحدة السكان بالأقصر المديريات الحكومية والمجالس القومية (المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة) والمؤسسات والأحزاب، والجمعيات الأهلية لحضور اللقاء المجمع، عن (أساسيات ريادة الأعمال والتسويق).

كما يتضمن اللقاء عرض بنود بروتوكول التعاون والشراكات المختلفة وخطط الوحدة للفترة القادمة، ويتم اللقاء تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتستهدف اللقاء تدريب المهتمين بمجالات ريادة الأعمال والتسويق في مختلف المجالات، بحضور كل قيادات الوحدة وممثلي المديريات والمؤسسات وممثلي العمل المجتمعي والمدني.

المصرى اليوم

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