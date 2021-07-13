حملات مكبرة على محلات الجزارة وبيع اللحوم في القليوبية وتحرير 43 محضرًا

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شنت الأجهزة التنفيذية في مدن القليوبية حملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك والتأكد من صلاحية المعروض من المنتجات.

ففى شبرا الخيمة تم شن حملة على الأسواق ومحلات الجزارة والثلاجات بنطاق حي غرب شبرا الخيمة بقيادة اللواء سامي علام رئيس الحي يرافقه الدكتور مجدي البكري والمهندس إيهاب مهدي نائبا الحى والطب البيطري والصحة والمتابعة الميدانية والإشغالات وتم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير 20 محضرا.

وفى مدينة قها، قامت المهندسة أمل فوزى رئيس المدينة، وسلوى أبوالعينين نائب رئيس المدينة، والأجهزة المعنية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية وإدارة تموين قها بشن حملة على ثلاجات ومحلات بيع مصنعات اللحوم والمجمدات والجزارة بالمدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر تموين و11 محضر صحة.

حملة على محلات بيع اللحوم فى شبرا

حملة على محلات بيع اللحوم فى شبرا

حملة على محلات بيع اللحوم فى شبرا