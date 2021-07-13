محافظ بني سويف يزور دير السيدة العذراء بقرية الحمام (صور)

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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، دير السيدة العذراء بقرية الحمام بمركز ناصر، ورافقه خلال الزيارة كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

لاقت الزيارة ترحيباً كبيراً من رعاة الدير من الآباء والكهنة، الذين ثمنًوا الزيارة الأولى لمحافظ الإقليم والتي تعد سابقة لم تحدث من قبل أن قام محافظ بزيارة الدير والتي وصفوها بالزيارة التاريخية وغير المسبوقة.

واستعرض الراهب «ذوسيما» الأهمية التاريخية للدير، الذي أنشئ عام 346 ميلادياً، بقرية الحمام ويقع بالقرب من قرية اللاهون بمحافظة الفيوم، ويعتبر من أقدم الأديرة التاريخية والأثرية الموجودة في بني سويف، إذ يعتبر متحفا فنيا صغيراً يحوي بداخله كنوزا نادرة وتحفا قبطية قيمة، منها أدوات المذبح المصنوعة من النحاس، والتي كانت تستخدم قديما، وأقدم قطعة نسيج قبطية، وأيضا حجر المعمودية المصنوع من الجير الذي يعود إلى القرن الرابع الميلادي.

وأبدى المحافظ إعجابه الشديد بالقيمة الأثرية والروحية للدير الذي يعتبر أحد أبرز المعالم التاريخية والأثرية الدينية التي تشتهر بها بني سويف، والذي يؤكد على قيمة ومكانة بني سويف باعتبارها متحفا مفتوحاً لكل العصور من الفرعوني والقبطي والإسلامي.

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة بزيارة الدير والحفاوة التي وجدوها من القائمين، مؤكداً أن الآثار القبطية ومكانتها التاريخية ضمن خطة المحافظة واستراتيجتها للتنمية السياحية لخمس سنوات قادمة، مشيراً إلى الجهود الرامية لإدراج بني سويف كنقطة توقف لمسار العائلة المقدسة.