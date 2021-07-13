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وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري بين الجانبين

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالدكتور نيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له الذي يزور حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك على هامش عقد الإجتماع الثالث عشر للجنة التعاون العسكري المصرية الصربية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون في المجال العسكرى بين الجانبين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية صربيا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير دفاع جمهورية صربيا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحق العسكري لجمهورية صربيا بالقاهرة.

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري
وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري
وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري
وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري
وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري
وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري
وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري
وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري
وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

المصرى اليوم

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