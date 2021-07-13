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مدرب دجلة: لن نمانع رحيل عبد العاطي وهلال

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مدرب دجلة: لن نمانع رحيل عبد العاطي وهلال مدرب دجلة: لن نمانع رحيل عبد العاطي وهلال

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كشف محمد عبدالواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن حقيقة وصول عروض لمحمد عبدالعاطي ومحمد هلال، لاعبا الفريق، من أندية الدوري، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال محمد عبدالواحد، في تصريحات تلفزيونية :«لم نتلق أي عروض رسمية بشأن محمد عبدالعاطي ومحمد هلال، من أندية الدوري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية».

وأضاف :«إدارة النادي لن تمانع في بيع عبدالعاطي أو هلال، في الفترة المقبلة، حال وصول عروض مغرية للثنائي، ولكن لن يتم النظر في أي عروض إلا مع نهاية الموسم، في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري».

وأشار :«نسعى لتخطي الموقف الصعب الذي يمر به الفريق هذا الموسم، سنخوض المباريات المقبلة كأنها كؤوس، من أجل الهروب من شبح الهبوط».

المصرى اليوم

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