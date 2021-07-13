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اختتام فعاليات ورشة عمل منظومة الـ GPS بالمديرية المالية بقنا

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اختتمت المديرية المالية بقنا، الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان استحداث مسئولية شؤون العاملين على منظومة GPS (فصل المسئوليات)، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وطارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوي الجمهورية، وذلك لتفعيل مسئولية شؤون العاملين على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS، بهدف فصل بعض الصلاحيات والوظائف في قسم الدفع الإلكتروني ونقلها لقسم شؤون العاملين، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة المالية بضرورة إحكام الرقابة المالية وحماية المال العام.

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أنه تم تنظيم الورشة التدريبية بقاعة التدريب الكبرى بالمديرية المالية خلال الفترة من 12 إلى 13 يوليو الجاري واستهدفت العاملين ب ١٩جهة حكومية شملت ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمدن، والإدارات التعليمية، والصحية كمرحلة أولى من إجمالي العدد المستهدف تدريبه ويبلغ ٩٢جهة حكومية.

اختتام فعاليات الندوة المالية بقنا

وأضاف محمود حمدانن رئيس الإدارة المركزية مدير عام المديرية المالية بقنا، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار التعاون المشترك بين وحده التدريب الداخلي ووحده الميكنة، مشيرا إلى أنه حاضر في الورشة كلا من المحاسب حمدي شحات مسؤول تواصل منظومة GFMIS، والمحاسب عبدالراضي أبوالنجا مسؤول تواصل منظومة GPS، والمحاسب بهاء حايس، والمهندس أحمد خليفة، والمهندس مصطفى أحمد، والمهندس أحمد عبدالستار من شركة E_Fainance، وذلك بالتنسيق مع أحمد همام مسؤول وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية بقنا .

اختتام فعاليات الندوة المالية بقنا
اختتام فعاليات الندوة المالية بقنا

المصرى اليوم

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