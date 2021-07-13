«الضرائب» تطلق تطبيق المحمول الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على Google play

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أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إطلاق تطبيق المحمول Egyptian eInvoicing الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على كل من منصة جوجل بلاي Google play ومنصة آب ستور App store والتي تتيح للممول المسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من الوظائف الهامة للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنها إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها لحظيًا إلى المصلحة من خلال تطبيق المحمول (ولكن هذه الخاصية متاحة حاليًا من خلال أجهزة Android فقط)، كما أنه يتيح توفير خاصية التوقيع الإلكتروني على الفواتير (وهذه الخاصية متاحة حاليًا من خلال أجهزة Android فقط ومن خلال SD Card محمل عليه شهادة التوقيع الإلكتروني ويمكن الحصول عليه من خلال شركة ايجيبت تراست أو شركة مصر للمقاصة).

وقال «عبدالقادر» في بيان صادر عن المصلحة، الثلاثاء، إن تطبيق المحمول يمكنه التحقق من صحة البيانات الواردة بالفاتورة الالكترونية خلال عملية الإصدار كما يمكن الممول أيضًا من استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات على المنظومة من خلال تطبيق المحمول، وإرسال الاشعارات اللحظية لكل من مصدر ومستلم الفاتورة، هذا مع إمكانية رفض المشتري للفاتورة المستلمة أو إلغاء البائع للفاتورة المصدرة من خلال تطبيق المحمول.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه تم إجراء بعض التحديثات على البيئة الاختبارية وبيئة التشغيل الفعلي للمنظومة وذلك بإضافة خاصية التسجيل للممولين ذاتيًا على البوابة الإلكترونية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية (البورتال) وتم إرسال كل الخطوات اللازمة لذلك من خلال ارسال ايميلات لممولي مراكز كبارومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة لشرح وتوضيح هذه التحديثات وليتمكن الممولون من القيام بها بكل سهولة.

وأضاف «عبدالقادر» أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أوخدمات الدعم الفنى الميداني المقدمة من شركة إى فاينانس، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل.