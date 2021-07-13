بنك ناصر: دار الإفتاء تُجيز شهادة «زاد الخير» بأعلي عائد في السوق المصرفي 13%

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أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، أن دار الإفتاء المصرية أجازت التعامل بشهادة «زاد الخير» لما فيها من معاني التكافل الاجتماعي بفتوي رقم 158لسنة 2021، موضحًا أن شهادة «زاد الخير» هي شهادة استثمارية اجتماعية بأعلي عائد في السوق المصرفي 13% سنويا مدتها عامان يبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار، ولا يتم صرف العائد بالكامل، وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد والنصف الآخر كحد أدنى يتم توجيه وفقا للتوجيه المجتمعي.

وإذا أراد صاحب الشهادة في أداء عمل الخير به من بنود حساب 10/700 المدشن بالبنك سواء صدقة جارية أو هبه مشروطة أو وقف نقدي أو للانشطة والمشروعات الخيرية التي يرعاها البنك أو لصالح مشروع حسابات الأيتام «اولادنا مستقبلنا» أو الصرف على الاسر الأولي بالرعاية والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ودعم المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية هذا بالإضافة إلى مساعدة طلاب العلم ودعم مشروعات البحث العلمي كذلك توفير فرص عمل من خلال إنشاء حاضنات للأعمال للتشجيع على إقامة المشروعات متناهية الصغر أو دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والتجهيزات الخاصة بهم مؤكدا انه يجوز شراء الشهادة بأسماء القصر كما يحق لصاحب الشهادة الاقتراض بضمانها وفقا للضوابط والأحكام.

وأشار عشماوي أن البنك يعد أحد أكبر المصارف العاملة في السوق المصرى والذي يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا وهى المهمة التي أداها بجداره حيث يقدم البنك دورًا حيويًا ومهمًا في المجتمع المصرى، كونه المسؤول الأول عن تقديم المساعدات المالية والعينية والإعانات للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع ومستحقى الزكاة حيث عهدت الدولة لبنك ناصر الاجتماعي مهمة تلقي أموال الزكاه، وانفاق هذه الأموال على مستحقيها بمقتضي القانون رقم 66 لسنة 71.

وقام البنك بتفعيل الزكاة بشكل غير تقليدي حتي لا تكون مجرد اعانة فقط حيث نجح في تحويل الطاقات القادرة على العمل من المستحقين للزكاة إلى قوة منتجة من خلال برنامج تملك وسائل الانتاج وهو أحد أنواع التمويل التي يقدمها البنك وتختص بعملية تمليك وسائل الإنتاج، بالتعاون مع لجان الزكاة، المشهرة بالبنك والتي تعد أذرع البنك الممتدة في كافة محافظات الجمهورية وهي لجان تشكيل من أفراد متطوعين تقوم بتلقي الزكاة النقدية والعينية والصدقات والتبرعات وإنفاقها في مصارفها الشرعية على مستحقي الزكاة بدائرة نشاطها وذلك تحت إشراف البنك وقد بلغ عدد تلك اللجان أكثر من 3500 لجنة.