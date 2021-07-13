«ده طلاسم ولوغاريتمات مش امتحان».. شكاوى طلاب ثانوية الإسكندرية (صور)

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«ده طلاسم ولوغاريتمات مش امتحان لغة ثانية»، بهذه الجملة عبر طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) في الاسكندرية عن صعوبة امتحان اللغة الثانية، (الألماني والإيطالي)، على عكس الفرنساوى الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، الثلاثاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (فرنسى والمانى وايطالى)، بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، أمام 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثماني في الاسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وقال عدد من الطلاب، إن أسئلة امتحان مادة الالمانى جاءت صعبة للغاية خاصة سؤال القطعة الذي كان مبهمًا بكلماته واسئلته، مشيرين إلى أنهم كانوا يجيبون على الاسئلة بشكل عشوائى خاصة وانه كانوا يشعرون أنهم يقومون بفك طلاسم ولوغاريتمات وليس امتحان لغة ثانية.

وعلى الجانب الآخر، جاء امتحان الفرنساوى في مستوى الطالب المتوسط، حيث أكد عدد من الطلاب أن أسئلة مادة الفرنساوى ليست طويلة لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت الإضافي للاجابة على كافة الاسئلة.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.

"ده طلاسم ولوغاريتمات مش امتحان" .. شكاوى طلاب ثانوية الاسكندرية من صعوبة "الالمانى والايطالى" (صور)

"ده طلاسم ولوغاريتمات مش امتحان" .. شكاوى طلاب ثانوية الاسكندرية من صعوبة "الالمانى والايطالى" (صور)