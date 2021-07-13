أخبار عاجلة

مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع -
تونس تتخلص من الإخوان.. و"قيس" يشارك المواطنين احتفالاتهم بشارع بورقيبة -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987 -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ده طلاسم ولوغاريتمات مش امتحان».. شكاوى طلاب ثانوية الإسكندرية (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ده طلاسم ولوغاريتمات مش امتحان لغة ثانية»، بهذه الجملة عبر طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) في الاسكندرية عن صعوبة امتحان اللغة الثانية، (الألماني والإيطالي)، على عكس الفرنساوى الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، الثلاثاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (فرنسى والمانى وايطالى)، بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، أمام 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثماني في الاسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وقال عدد من الطلاب، إن أسئلة امتحان مادة الالمانى جاءت صعبة للغاية خاصة سؤال القطعة الذي كان مبهمًا بكلماته واسئلته، مشيرين إلى أنهم كانوا يجيبون على الاسئلة بشكل عشوائى خاصة وانه كانوا يشعرون أنهم يقومون بفك طلاسم ولوغاريتمات وليس امتحان لغة ثانية.

وعلى الجانب الآخر، جاء امتحان الفرنساوى في مستوى الطالب المتوسط، حيث أكد عدد من الطلاب أن أسئلة مادة الفرنساوى ليست طويلة لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت الإضافي للاجابة على كافة الاسئلة.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد .

"ده طلاسم ولوغاريتمات مش امتحان" .. شكاوى طلاب ثانوية الاسكندرية من صعوبة "الالمانى والايطالى" (صور)
"ده طلاسم ولوغاريتمات مش امتحان" .. شكاوى طلاب ثانوية الاسكندرية من صعوبة "الالمانى والايطالى" (صور)
"ده طلاسم ولوغاريتمات مش امتحان" .. شكاوى طلاب ثانوية الاسكندرية من صعوبة "الالمانى والايطالى" (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا