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«المحامين» تعلن تفاصيل لقاء النقيب برئيسي الوزراء والنواب اللبنانيين

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«المحامين» تعلن تفاصيل لقاء النقيب برئيسي الوزراء والنواب اللبنانيين «المحامين» تعلن تفاصيل لقاء النقيب برئيسي الوزراء والنواب اللبنانيين

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالسفير المصري في بيروت الدكتور ياسر العلوي، ونبيه البري، رئيس البرلمان اللبناني، والدكتور حسان دياب، في لقاء اتسم بالود، تناول ما يواجه لبنان الآن من مصاعب، وتقدير لبنان للدور المصري الداعم لها، وحمله الرئيس بري بتحية خاصة للرئيس عبدالفتاح .

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها أن «البري» تفهم قضية المحامين، وتطرق مع نقيب المحامين، لما فيه نفع المحاماة، والمحامين والحرص على استقلالية القضاء اللبناني.

وأضاف البيان: «كما التقى النقيب بالدكتور حسان دياب، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حيث ترجم اللقاء، وما دار فيه عن المحبة الممتدة بين البلدين الشقيقين، وشعبيهما، وأبدي دياب تفهما واضحا لكل ما يلزم المحاماة والمحامين في لبنان.

وكان نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، شارك في يوم التضامن مع نقابة المحامين في بيروت أمس الإثنين، بناء على دعوة من النقابة.

المصرى اليوم

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