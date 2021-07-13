محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي التابعة لـ«حياة كريمة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحي بمدينة قوص في إطار متابعته الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، والتى تعد الثوب الجديد للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري، رافقه خلال الجولة المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية، والقائمين على أعمال مبادرة حياة كريمة بدائرة المحافظة.

مشروعات حياة كريمة بقنا

استهل محافظ قنا جولته بتفقد مشروع صرف صحي متكامل قرى (حجازة بحري- حجازة قبلي- التعليقات) وذلك للوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن المشروع يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية بلغت ٧٣٠ مليون جنيه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتكون المشروع من ٣ محطات رفع رئيسية، ومحطة رفع فرعية، وشبكات انحدار بطول ٦. ١٢٩ كم٢، وخط طرد بطول ٢٨ كم، ومن المقرر أن المشروع يخدم ١٣٥ ألف و٥٤٦ نسمة بالقرى الثلاثة.

مشروعات حياة كريمة بقنا

وأكد «الداودي» على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مشددا على عدم التهاون في تطبيقها للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها، ومن ناحية أخرى على مسئولي الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل للإنتهاء من الأعمال وفقا للجداول الزمنية المقررة.

مشروعات حياة كريمة بقنا

كما استأنف جولته بتفقد عملية الإحلال والتجديد التي تشهدها محطة الرفع الرئيسية بمنطقة الشرفا بوسط مدينة قوص حيث يجري بها إحلال وتجديد للمنظومة الكهروميكانيكية، والتي تشمل توريد وتركيب عدد ٣ طلمبات صرف بطاقة ٤٨٠ل/ ث، وعدد ٢ محولات تغذية كهربائية، وأوناش، ومنظومة طرق مائي بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٣٣ مليون جنيه، ومن المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال الكهروميكانيكية خلال ٦٠ يوم، ونهو كافة الأعمال المدنية بالمحطة.