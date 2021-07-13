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تبدأ من يوم الجمعة .. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 مفاجأة للموظفين

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تبدأ من يوم الجمعة .. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 مفاجأة للموظفين تبدأ من يوم الجمعة .. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 مفاجأة للموظفين

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عدد أيام إجازة عيد الأضحى، تصدرت محركات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلن المركز الفلكي السعودي الموعد الرسمي لوقفة عرفة أن يكون يوم الاثنين 19 يوليو على أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو موعد عيد الأضحى المبارك، ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو.
العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على راحة أسبوعية في يومي الجمعة والسبت، ويوم الاثنين إلى يوم الخميس أيام إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى ويتبقى يوم الأحد فقط يوم عمل وسط أسبوع العيد، وهو ما يدفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بضمه إلى أيام إجازات العيد لتصبح 9 أيام حتى ليستفيد الموظفون في القطاع العام والخاص على أكبر عدد من أيام الإجازة المتصلة.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في سنة 2021.
1- يوم الجمعة الموافق 23 يوليو إجازة عيد الثورة ومن المقرر تأجيلها ليوم الخميس 29 يوليو.
2- يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس موعد رأس السنة الهجرية.
3- يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 موعد احتفال بحرب 6 أكتوبر.

4- يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر موعد الاحتفال بعيد المولد النبوى، هو اليوم الأخير في الإجازات الرسمية لعام 2021.

أقرأ ايضًا: البحوث الفلكية تعلن مواقيت صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

المصرى اليوم

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