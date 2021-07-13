«خطة النواب» تفتح ملف خسائر الصادرات الزراعية (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب ياسر عمر إن هناك مشاكل يعاني منها قطاع الصادرات الزراعية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الصادرات الزراعية وتتمثل هذه المشكلات في اتخاذ قرارات وتعديلات على النظم المتبعة في ذروة الموسم التصديري دون مراعاة للخسائر التي يتكبدها المصدرين مثل أزمات الشموع والمطهرات والكراتين، وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه من حلول مع المصدرين وعدم إخطار المصدرين بتعليمات الهيئة حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم الالتزام بتلك التعليمات.
جاء ذلك خلال لجنة اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الصادرات الزراعية الطازجة.
أوضح الدكتور أحمد كمال رئيس الحجر الزراعي أن في عام ٢٠١٧ كان هناك حظر لبعض المحاصيل الزراعية وتم تطبيق نظام التمويل على المزارع حتى تتم الرقابة على المبيدات بالمزارع لكي عندما يتم تصدير المنتجات إلى الدول ووجود بعض المخالفات لا يتم حظر الدولة بالكامل بل يتم منع المزرعة من التصدير، وبالفعل نجحت الهيئة في فك حظر التصدير للعديد من الدول.
وأشار الدكتور أحمد كمال إلى أن هناك منظومة تكويد جديدة تم الانتهاء من الإعداد منها حاليا، وفي انتظار صدور قرار وزاري بها حتى يتم بدء العمل بها وهي تعطي أحقية كافة الاجراءات لهيئة الحجر الزراعي ومن ضمن مميزاتها أن الهيئة ستقوم بتسليم ملف كامل للمزارع عن المواصفات الفنية لكل محصول، مشيرا إلى أنه الآن يتم الإعداد لموسم الرمان حتى يتم بدء العمل به عند الانتهاء من قرار تفعيل المنظومة.