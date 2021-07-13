«خطة النواب» تفتح ملف خسائر الصادرات الزراعية (تفاصيل)

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قال النائب ياسر عمر إن هناك مشاكل يعاني منها قطاع الصادرات الزراعية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الصادرات الزراعية وتتمثل هذه المشكلات في اتخاذ قرارات وتعديلات على النظم المتبعة في ذروة الموسم التصديري دون مراعاة للخسائر التي يتكبدها المصدرين مثل أزمات الشموع والمطهرات والكراتين، وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه من حلول مع المصدرين وعدم إخطار المصدرين بتعليمات الهيئة حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم الالتزام بتلك التعليمات.

جاء ذلك خلال لجنة اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الصادرات الزراعية الطازجة.

أوضح الدكتور أحمد كمال رئيس الحجر الزراعي أن في عام ٢٠١٧ كان هناك حظر لبعض المحاصيل الزراعية وتم تطبيق نظام التمويل على المزارع حتى تتم الرقابة على المبيدات بالمزارع لكي عندما يتم تصدير المنتجات إلى الدول ووجود بعض المخالفات لا يتم حظر الدولة بالكامل بل يتم منع المزرعة من التصدير، وبالفعل نجحت الهيئة في فك حظر التصدير للعديد من الدول.

وأشار الدكتور أحمد كمال إلى أن هناك منظومة تكويد جديدة تم الانتهاء من الإعداد منها حاليا، وفي انتظار صدور قرار وزاري بها حتى يتم بدء العمل بها وهي تعطي أحقية كافة الاجراءات لهيئة الحجر الزراعي ومن ضمن مميزاتها أن الهيئة ستقوم بتسليم ملف كامل للمزارع عن المواصفات الفنية لكل محصول، مشيرا إلى أنه الآن يتم الإعداد لموسم الرمان حتى يتم بدء العمل به عند الانتهاء من قرار تفعيل المنظومة.