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محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات المتكاملة بقرية حجازة قبلي

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محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات المتكاملة بقرية حجازة قبلي محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات المتكاملة بقرية حجازة قبلي

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، الثلاثاء، الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات المتكاملة بالوحدة المحلية لقرية حجازة قبلي بمركز قوص، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري ، وذلك بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن مجمع الخدمات المتكاملة لقرية حجازة هو واحد من ضمن ١٩ مجمع يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، وأن المجمع يقع على مساحة ٦٠٠ م٢ ومكون من دور أرضي واثنين علوي ، كما يضم المجمع مقر للوحدة المحلية القروية ، ومكتب تموين ، وشهر العقاري ،وسجل مدني ، ومكتب بريد ، ووحدة تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي .

وأضاف الداودي أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، لأنها ستنهى هذه المجمعات معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر.

المصرى اليوم

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