رئيس «الطود»: يتابع مشروع تبطين الترع بقرى المركز بطول 16 كيلو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة قنا، ورئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بصري النوبي يوسف، ومسئول ري الطود بهندسة ري الأقصر سعدي حسين مدني، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بقرية منشية النوبة للترعة العالية، بطول 4 كليو متر تقريبا، والتي تم تنفيذ 300 متر من تبطينها، كما يجري العمل على تنفيذ الترعة الواطية بطول 4 كيلو متر تقريبا.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، تبطين وتأهيل ترعة جانبية الحوشة الكليو 6 من الفم حتى نهاية الترعة بطول 7.775 كيلو متر بداية من الندافين حتى خلف كوبري نجع الجسور، مؤكدا الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال الجارية وضبط الجودة وزيادة معدلات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر والشركات المنفذة للمشروع.

تبكين الترع فى الطود