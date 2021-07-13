محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لسيدي غازي وقلين

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، قرارًا بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمركزى قلين وسيدى غازى، وانهاء تكليف اللواء عادل كامل محمد عبدالسلام، من العمل مديراً لمشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة، حيث شمل القرار ندب كلاً من على إبراهيم أحمد سلامه، للعمل بوظيفة رئيساً للوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، وفادي عبدالفضيل اسماعيل شميس، للعمل بوظيفة رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وأحمد اسماعيل السيد اسماعيل، للعمل بوظيفة وكيلاً لمدير مشروع المواقف بالمحافظة، وهانى محمد يوسف احمد يوسف، للعمل بوظيفة مديراً لمشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل على تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.