أخبار عاجلة

مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع -
تونس تتخلص من الإخوان.. و"قيس" يشارك المواطنين احتفالاتهم بشارع بورقيبة -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987 -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لسيدي غازي وقلين

Print
محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لسيدي غازي وقلين محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لسيدي غازي وقلين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، قرارًا بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمركزى قلين وسيدى غازى، وانهاء تكليف اللواء عادل كامل محمد عبدالسلام، من العمل مديراً لمشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة، حيث شمل القرار ندب كلاً من على إبراهيم أحمد سلامه، للعمل بوظيفة رئيساً للوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، وفادي عبدالفضيل اسماعيل شميس، للعمل بوظيفة رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وأحمد اسماعيل السيد اسماعيل، للعمل بوظيفة وكيلاً لمدير مشروع المواقف بالمحافظة، وهانى محمد يوسف احمد يوسف، للعمل بوظيفة مديراً لمشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل على تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956