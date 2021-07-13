«الصحة الفلسطينية»: وفاة واحدة و99 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة صباح يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وقالت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت، إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 13 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي552،692 بينهم 394،413 تلقوا الجرعتين من اللقاح.