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باستخدام "اللعاب".. قياس السكر في الدم دون وخز تفاديًا للألم

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باستخدام "اللعاب".. قياس السكر في الدم دون وخز تفاديًا للألم باستخدام "اللعاب".. قياس السكر في الدم دون وخز تفاديًا للألم
عن طريق إدخال أنزيم يستطيع الكشف عن وجود الجلوكوز

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طوّر علماء أستراليون "أفضل" اختبار لقياس مستوى السكر في الدم لمرضى داء السكري، عبارة عن شريط يفحص مستويات الجلوكوز عن طريق اللعاب.

وعادة ما يقوم مرضى السكري بوخز أصابعهم عدة مرات في اليوم ثم وضع قطرة دم على شريط اختبار لمراقبة مستويات السكر في الدم والسيطرة عليها؛ لذا يحاول بعض المصابين بداء السكري تجنب هذه العملية تفاديًا للألم وتقليل عدد الاختبارات قدر الإمكان.

ولكن الاختبار الجديد وفق "الألمانية" يعمل عن طريق إدخال أنزيم يستطيع الكشف عن وجود الجلوكوز في جهاز يمكنه بعد ذلك نقل وتحديد مستويات الجلوكوز؛ وذلك حسب ما قاله بول داستور أستاذ الفيزياء بجامعة نيوكاسل في أستراليا وقائد الفريق الذي ابتكر الاختبار.

وقال داستور: "أفضل اختبار لقياس مستوى الجلوكوز في الدم هو ما لا يستلزم وخزًا".

وأضاف أن هذا الاختبار "يفتح الباب أمام اختبارات لقياس مستويات الجلوكوز في الدم دون ألم وبتكلفة منخفضة، ونأمل كذلك في نتائج أفضل كثيرًا لمن يعانون من داء السكري".

ومضى قائلًا: إن الاختبار الجديد ابتُكر بمحض الصدفة؛ بينما كان يعمل العلماء على خلايا شمسية.

وحصل المشروع على تمويل من الأسترالية يبلغ 6.3 ملايين دولار أسترالي (4.7 ملايين دولار أمريكي)؛ لإقامة منشأة لإنتاج المعدات اللازمة للاختبار عند الانتهاء من التجارب السريرية.

وقال داستور إنه يمكن نقل التكنولوجيا الجديدة واستخدامها في اختبارات كوفيد-19 ومسببات الحساسية ومستويات الهرمونات والكشف عن الأورام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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