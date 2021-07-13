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العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين لـ 64 قتيلاً

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العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين لـ 64 قتيلاً العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين لـ 64 قتيلاً
"الكاظمي" أقال مدير صحة ذي قار ومديري المستشفى والدفاع المدني

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين لـ 64 قتيلاً

أعلنت مديرية صحة ذي قار العراقية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى كورونا، إلى 64 قتيلاً.

وأقال رئيس العراقية مصطفى الكاظمي؛ الإثنين، مدير صحة ذي قار ومديري مستشفى الحسين والدفاع المدني في المحافظة، وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق.

وبحسب بيان صادر عقب اجتماع طارئ للكاظمي مع عددٍ من المسؤولين الحكوميين وقيادات أمنية، فقد قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وإيفاد فريق حكومي وأمني لذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانياً.

كما تمّ توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحادثة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، نقلاً عن مصادر رسمية، أن الحريق ناجمٌ عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وبحسب شرطي في الموقع، فإن تقارير الشرطة الأولية تشير إلى أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن حريقاً اندلع مساء الإثنين في مركز عزل مصابي في مستشفى الإمام الحسين، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بإخلاء المرضى.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان مقتضب، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".

وأظهرت مقاطع نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران وهي تلتهم المبنى الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان الأسود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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