إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات ونسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير ١٦ مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت ٦٧ مليونا و٣٢٦ ألف جنيه بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة المرور الميدانى على المشروعات، للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



من جانبه أوضح عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه جاري تنفيذ أعمال مابين إنشاء وإحلال وتجديد ١٦ مدرسة بتكلفه إجمالية بلغت ٦٧ مليونا و٣٢٦ ألف جنيه بنطاق المركز، لتقليل الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد للطلاب



وأوضح أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء كلاً من مدرسة جزيرة النص الابتدائية بالنوافعة، بتكلفة بلغت ٦ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 33٪، ومدرسة حامد محيسن بالحمايدة للتعليم الأساسي بالديدامون، بتكلفة إجمالية بلغت ٧ ملايين و٩١٩ ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 33٪، وكذلك مدرسة الديدامون التربية الفكرية بتكلفة ٤ ملايين و٢٩٧ ألف جنيه لتوسعة وإنشاء 11 فصل، بنسبة تنفيذ ٩٠٪.

وأضاف أنه جاري إنشاء مدرسة كفر أبوغنيم للتعليم الأساسي بالمدينة، وبتكلفة إجمالية بلغت ٣ ملايين و٤٠٩ ألف جنيه، بنسبة تنفيذ ٢٣٪، ومدرسة النحاسين الإعدادية بالنوافعة لتوسعة وإنشاء ٦ فصول بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٦٧٥ ألف جنيه، بنسبه تنفيذ ٤٥٪، وكذلك مدرسة سعدة أبوخليل للتعليم الأساسي بالنوافعة لتوسعة وإنشاء ١٧ فصلا بتكلفة إجمالية بلغت ٥ ملايين و٩٠ ألف جنيه بنسبة تنفيذ ٣٢٪، بالإضافة إلى مدرسة صبحي المنيسي الابتدائية بالمدينة، عبارة عن إحلال كلي لتوسعة وإنشاء 20 فصلا بتكلفة ٦ ملايين و١٧١ ألف جنيه بنسبة تنفيذ ٣٤٪، كما أنه جاري إنشاء مدرسة سالم منسي الإعدادية عبارة عن إحلال كلي لتوسعة ٦ فصول بتكلفة إجمالية بلغت ٣ ملايين و٦١٩ ألف جنيه بنسبة تنفيذ ٢٨٪.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء مدرسة المنشأة بنات بالمدينة، عبارة عن إحلال كلي لتوسعة 3 فصول بتكلفة إجمالية ٣ مليون و٤١١ ألف جنيه، وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية، ومدرسة أبوخليل للتعليم الأساسي بالمدينة إحلال كلي لتوسعة ٢٣ فصل بتكلفة إجمالية بلغت ٦ مليون و٨٣١ ألف جنيه، وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية، وكذلك مدرسة أبوحبال تعليم أساسي عبارة عن إحلال كلي لتوسعة 8 فصول بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون و٣١٣ ألف جنيه، وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية، بالإضافة إلى مدرسة أحمد صلاح بلال الإعدادية بالمدينة، عبارة عن إحلال كلي لتوسعة 24 فصل بتكلفة إجمالية بلغت ٧ مليون و٣٧٧ ألف جنيه، وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية، وكذلك مدرسة فاروق نجم للتعليم الأساسي بالصوالح، عبارة عن توسعة 20 فصل بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون و٨٢٩ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية، كما أنه جاري إنشاء مدرسة السنيطة الإبتدائية بالغزالي بتكلفة ١٣١ ألف جنيه، حيث بدأت الأعمال في 7 / 4 /2021 م، وتم الإنتهاء من إنشاء الأسوار الخارجية، ومدرسة الديدامون الإبتدائية بتكلفة إجمالية بلغت ٢٣٠ ألف جنيه، حيث بدأت الأعمال في 15 / 4 /2021 م، وتم الإنتهاء من إنشاء الأسوار الخارجية، وكذلك مدرسة النحاسين الابتدائية بالنوافعة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٢٤ ألف جنيه ،حيث بدأت الأعمال في 15 / 4 /2021 م، وتم الإنتهاء من إنشاء الأسوار الخارجية.