رئيس «نقل النواب» يوافق على «الطوارئ»: هناك بلاد سقطت بسبب عدم وجود جيش وشرطة

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إنه بصفته النائب الأول لرئيس البرلمان العربي يرى بلادا سقطت وأوطانا ضاعت بسبب عدم وجود جيش قوي وشرطة قادرة على ردع الخارجين ونشكر الله على أنه وهبنا قواتنا المسلحة المصرية العظيمة وشرطتنا الوطنية.

وأضاف «عابد»: «أوافق على مد حالة الطوارئ، وأستعيد ذاكرة حصار المحكمة الدستورية، وحصار مدينة الانتاج الإعلامي، والإعلان الدستوري المكمل وقت حكم الإخوان، ولن نعود لهذه النقطة مرة أخرى».

وتابع: «عرضنا قوانين للاستثمارات والإنشاءات، في الجلسة العامة، والسؤال هنا من سيحمي تلك الاستثمارات دون أن تكون هناك قوات مسلحة وشرطة باسلة لردع من يريد هدم ما فعله المصريون».

وقال «عابد»: «أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب، لحماية أمن ومقدرات البلاد، وأحيي القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وأؤكد على موافقتي مد حالة الطوارئ في البلاد».

ووافق المجلس النواب نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021 .

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 تنص على أن يتم مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخرى، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.