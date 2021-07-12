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منها إصدار عملة رقمية.. البنك المركزي الإماراتي يعلن توجهاته الاستراتيجية من 2023 لـ 2026

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منها إصدار عملة رقمية.. البنك المركزي الإماراتي يعلن توجهاته الاستراتيجية من 2023 لـ 2026 منها إصدار عملة رقمية.. البنك المركزي الإماراتي يعلن توجهاته الاستراتيجية من 2023 لـ 2026

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أعلن مصرف الإمارات المركزي، أهم توجهاته الاستراتيجية خلال الفترة بين أعوام 2023- 2026، طالبا من شركائه تزويده بتوقعاتهم بشأن الاحتياجات المستقبلية من المصرف.

في بيان، كشف المصرف المركزي في موقعه الإلكتروني أن توجهاته الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة تتضمن 7 أهداف، منها «إصدار عملة رقمية، ودعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في الإمارات، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، كما تشمل الاستراتيجية استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين، بالإضافة إلى استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل»، حسب وكالة «وام».

وحدد المصرف المركزي تاريخ 15 يوليو الجاري لمشاركة الشركاء في الدراسة التي أطلقها لهذه الغاية تحت عنوان «التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء».

المصرى اليوم

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