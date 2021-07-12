بعد خطوة زواجها تعلن خطوة مهمة أخرى .. منة عرفة: «بستعد لها من 9 شهور»

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أعلنت الفنانة منة عرفة استعدادها إلى خوض تجربة جديدة، وهي تقديم البرامج التليفزيونية، لافتة إلى أنها ظلت تحضّر نفسها لأشهر من أجل إطلاق برنامجها.

وقالت الفنانة خلال «ستوري» في صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام»: «خطوة مهمة في حياتي، بتحصل تجربة جديدة في حياتي وأنا فرحانة وفخورة بيها ومتحمسة لها، وهي تجربة تقديم البرامج وإني أكون مذيعة، بحضر للبرنامج من 9 شهور عشان نطلعهولكم في أفضل صورة».

وتابعت: «ومن أيام وقعت مع شركة لإنتاج البرامج، مضيت واتفقنا على كل حاجة وفي أقل من شهر البرنامج هيعرض على التليفزيون، محتاجة دعمكم لأنها خطوة مهمة في حياتي، والحمدلله بعد خطوة مهمة في حياتي خطوة الجواز دي كمان خطوة مهمة في حياتي بالنسبة ليّا، وهي إني أخوض في عالم البرامج.. استنوا البرنامج قريب إن شاء الله».

وكانت «عرفة» أعلنت عقد قرانها على زوجها محمود المهدي، نهاية يونيو الماضي، وقالت عبر «فيسبوك»: «وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جدًا تم عقد قراني.. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير».

آخر أعمال منة عرفة مسلسل «إسعاف يونس» بطولة سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلام.