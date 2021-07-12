طلاب الثانوية بـ«القليوبية»: الفرنساوي «مباشر» والألماني «غير مباشر»

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أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة العملية «لغة تانية فرنساوى» بلجان مدارس القليوبية اليوم«الاثنين» عن سعادتهم من مستوي الأمتحان حيث جاءت الأسئلة سهله ومباشرة دون أي تعقيدات فيما إشتكي طلاب «الألمانى» من طول الأسئلة ووجود غموض في القطعه مؤكدين ان الإمتحان كان صعبا

أكد طلاب الثانوية العامه الشعبة العلمية مادة اللغة الفرنسية ان امتحان اليوم جاء ليرسم البهجه على وجوهم بعد صعوبة اللغه العربية وقالوا ان الإمتحان كان به 33 سؤلا مباشرا دون مشاكل.

فيما أكد طلاب اللغة الألمانية صعوبة الامتحان واستكوا من طول القطعة وغموض بعض الاسئلة فيها وغير مباشرة.

و تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير إنتظام الأمتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للتأكد من سير الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أي حالات إشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.