«قضية الفتنة».. محكمة أردنية تعاقب الشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا

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قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة، 15 عامًا بتهم السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.

قالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة ولي العهد السابق كبديل للملك، وفقًا لـ«رويترز».

وأضافت المحكمة أن «المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع» وأن «أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة».

وكانت هذه الاتهامات هزت الأردن لأنها كشفت خلافات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي ظلت في السنوات الأخيرة ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.

وكان عوض الله وزيرا للمالية من قبل وقوة دافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الأردن. وقد اتهم بالسعي لتقويض النظام السياسي وارتكاب أفعال تهدد الأمن العام وتبث الفتنة في البلاد.

ونفى عوض الله صحة الاتهامات الموجهة له وقال إنه لا علاقة له بالقضية.

صدر الحكم بعد ثلاثة أسابيع من بدء جلسات المحاكمة.

وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع الاستماع إلى أقوال أكثر من 20 شاهدا من بينهم الأمير حمزة.