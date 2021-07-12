عالم فيروسات روسي: الحماية من كورونا إما بالتطعيم أو ارتداء «بدلة فضاء»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرجي نيتيسوف، إن الوقاية من كورونا لا تتأتى من دون التطعيم إلا بارتداء بدلة رواد الفضاء.

وأضاف «نيتيسوف» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الشخص إذا أراد حماية نفسه من كورنا من دون الالتزام بارتداء قناع ومن دون تطعيم، فيجب عليه ارتداء بدلة رواد الفضاء.

وأشار عالم الفيروسات، إلى أن هذه التكنولوجيا معروفة منذ فترة طويلة، فبدلة الفضاء مزودة بمصفيات ولكن الأمر مختلف إذا كنت تعمل، وإذا كان الأطفال يذهبون إلى الروضة أو المدارس، وهم أحد أهم العوامل في انتشار العدوى.

وأوضح أن معرفة أصل فيروس كورونا بدقة قد تستغرق عاما أو عامين، لافتا إلى أنه في حالة التحقيق من أسباب الالتهاب الرئوي غير النمطي عامي 2002-2003، جرى بسرعة العثور في الحيوانات على سلالات طبيعية متشابهة جدا لتلك التي استخلصت من البشر، وحتى تتبع مسار كيف انتقل الفيروس من الطبيعة إلى الإنسان.

وكشف عن أنه بالنسبة للفيروس التاجي الحالي، تم العثور على سلف واحد واضح على الأقل، يزيد التجانس فيه عن 96٪، ولكن الـ 4٪ المتبقية هي لغز، ويجري بشكل عام تحقيق أساسي مرتبط بضرورة دراسة أكبر عدد ممكن من الفيروسات التاجية التي تعيش في الخفافيش وفي الحيوانات المنزلية.

وأشار العالم الروسي إلى أن «الكثير من فيروسات كورونا موجودة في الطبيعة في مجموعة متنوعة من فصائل الحيوانات، وليس فقط في الخفافيش، ومن المعروف أن الأبقار، وقطط الزباد، وكلاب الراكون، وعلى الأرجح الثدييات الصغيرة الأخرى، كانت مضيفات وسيطة لفيروسات كورونا البشرية اللاحقة».