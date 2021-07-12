محافظ كفر الشيخ : الأولوية بمبادرة «حياة كريمة» لمركز مطوبس

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تفقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من قرى حياة كريمة بمطوبس، لمتابعة الأعمال الجارية في العديد من المشروعات الخدمية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تشكل كل قرى مركز مطوبس وتوابعها «18 قرية و187 تابعا».

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة الخلاقة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ستحول قرى محرومة من الخدمات إلى قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم، لتحسين مستوى معيشة المواطن، مؤكداً أن مركز مطوبس الأولى والأهم لأنه يحتاج للعديد من الخدمات، لذا تم إدراجه في المبادرة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ما يتم على الأرض، وما سيتم في ظل مبادرة حياة كريمة، جهد ضخم يبذل، وخدمات في كل المجالات، ومساكن ومرافق وفايبر، ومجموعة مدارس، تم إدراجها في حياة كريمة، وكلها منظومة متكاملة، مؤكدا أنه سيخصص مكتبا هناك للمتابعة، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة تشمل كل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وقصر الثقافة مدرج فيها.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تشهد مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذاّ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة تطوير «بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب'،موضحًا أن المركز يعيش به 350 ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة.

وقال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تابع وتفقد الأعمال الجارية في مشروع تحسين خدمة مياه الشرب بخط الريف، بتكلفة 10 ملايين و12 ألف جنيه، ونسبة التنفيذ حتى الآن 10%، كما تفقد وتابع أعمال تطوير وتجهيز المركز التكنولوجي بمدينة مطوبس، بتكلفة 2 مليون جنيه ،و521 ألف جنيه، ونسبة التنفيذ 100%. وأضاف، أنه تابع الأعمال الجارية لتأهيل ترعة السعدة بالجواد العربي التابعة الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، ونسبة التنفيذ 100%، بتكلفة 2 مليون، 697 ألف و800 جنيه، وتوسعة مدرسة سيد احمد الإعدادية بالروضه ونسبة التنفيذ 100%، بتكلفة 5 ملايين و308 ألف جنيه، وإحلال وتجديد كوبري الهكس، بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، ونسبة التنفيذ حتى الآن 15%.



أضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أنه تفقد أعمال مشروع مد خدمة الصرف الصحي بقري عزب الغرب «النجارين» ومشروع الصرف الصحي بالكشايكه بالبصراط، بتكلفة 10 ملايين جنيه ،ونسبة التنفيذ 35%، كما تابع الأعمال الجارية بمنزل ربيع محمد يوسف عبدالخالق «عزبة النور البصراط»عبارة عن دور مسقوف بالقش، وتفقد عدد من المنازل التي سيتم تأهيلها من بعض مستحقي سكن كريم بالقري والتوابع «مباركة أبوعقادة عبدالونيس، المعالفة».