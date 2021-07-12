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ضبط 71 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا

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ضبط 71 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا ضبط 71 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا

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حررت مديرية بالمنيا، 71 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 71 مخالفة تموينية منها 57 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 14مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات- منتجات مجهولة المصدر)، مؤكداً على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة.

المصرى اليوم

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