طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد: امتحان اللغة الفرنسية عوضنا عن اللغة العربية

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اكد عدد كبير من طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة في الوادي الجديد،على سهولة امتحان اللغة الفرنسية امس ،وعبروا عن سعادتهم لسهولة الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب ،وقال محمد حسن طالب بالخارجة ((امتحان اللغة الفرنسة جاء عوضا عن امتحان اللغة العربية)).

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن طلاب الشعبة العلمية، ادوا إمتحان اللغة الأجنبية الثانية بمارثوان الثانوية العامة وذلك من العاشرة حتى الثانية عشر، وسط إجراءات إحترازية مشددة وتكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب.

وقال، ان غرفة العمليات تتابع سير منظومة العمل بإتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة والتواصل مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة،وانتظام دخول الطلاب للجان سير الامتحانات، ومنع التزاحم وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من أعمال التعقيم من خلال البوابات ومراعاة المسافات والتباعد بين الطلاب حفاظا على سلامة الجميع، بجانب اتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية.

جدير بالذكر ان المحافظة تضم ٩٥٣ طالب بالشعبة العلمية يؤدون اليوم إمتحان اللغة الأجنبيةالثانية، من إجمال ١٨٠٥ طالب وطالبة على مستوى المحافظة بالشعبتين الأدبية والعلمية.