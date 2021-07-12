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محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى بفوه

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محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى بفوه محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى بفوه

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الإثنين، حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة فوه.

شمل القرار ندب كلاً من «حسن محمد على حجاج، للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة فـوه لشئون القرى، ونصر الدين كامل أبوجندية، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة فـوه لشئون الاشغالات والازالات، وسليم محمد عبدالحميد أبوشريف، للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة فـوه لشئون النظافة والتجميل، وابراهيم عادل ابراهيم خليفة، للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة فـوه لشئون المدينة.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل على تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

المصرى اليوم

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