بعد فقدان 81 مليون وظيفة بسبب كورونا.. اجتماعات لزعماء «أبيك»

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أعلنت نيوزلندا أن رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن، سترأس اجتماعا غير رسمي لزعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) هذا الأسبوع للتركيز على جائحة كوفيد -19 وآثارها الاقتصادية.

وقالت أرديرن في بيان إنها ستكون أول مرة يعقد فيها زعماء أبيك اجتماعا إضافيا قبل اجتماعهم الرسمي المقرر في نوفمبر المقبل ويعكس الرغبة في معالجة آثار الجائحة، مشيرة إلى أن اقتصادات أبيك شهدت أكبر انكماش لها منذ الحرب العالمية الثانية خلال العام الماضي مع فقد 81 مليون وظيفة.

وتابعت: سأدعو إلى بحث اتخاذ إجراءات فورية لزيادة تنسيق العمل الإقليمي للمساعدة في التعافي بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تدعم النمو الشامل والدائم على المدى الطويل، وسيعقد الاجتماع بشكل افتراضي يوم الجمعة المقبلة.

وتم تسجيل أكثر من 50 مليون إصابة بكوفيد-19 داخل حدود أبيك إضافة إلى أكثر من مليون حالة وفاة. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي على مستوى أبيك بنسبة 1.9% في عام 2020.

واتفقت أبيك التي تضم 21 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان في يونيو على مراجعة الحواجز التجارية وتسريع نقل لقاحات كوفيد-19 والسلع ذات الصلة عبر الحدود، لكنها لم تصل إلى حد الالتزام الواسع بإلغاء التعريفات الجمركية.