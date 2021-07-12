«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة

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اعلن النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب موافقته على مد حالة الطوارئ لمدة 3 اشهر أخرى بداية من 24 يوليو الجارى، وقال خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين إن تطبيق حالة الطوارئ منذ إعلانها اكد ان الحالة محصورة في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ولم يكن هناك أي تأثير سلبى على الحياة السياسية أو العملية الديمقراطية وحقوق الانسان .

و أضاف: «و نحن نواجه التحديات لا نملك إلا دعم هذا القانون ونؤكد ان الشعب المصرى بكل فئاته يدعمنا وفوضنا خلف صحاب القرار الرئيس السيسى في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد وأولها سد النهضة». وتابع: «سد النهضة قضية امن مائى وقومى للشعب كله وندرك المخاطر ونعرف ان القضية ليست قضية مياه فقط انام هي قضية سياسية تستهدف ضرب المشروع الوطنى المصرى والقيادة تتعامل بحكمة وحرص شديد للحفاظ على حقوقنا بما لا يفبل جدل أو نقاش، ونحن جميعا ندرك التعنت الاثيوبى ونعلم ان صانع القرار سيتخذ القرارالسليم في الوقت المناسب»