تباين بين طلاب الإسكندرية حول صعوبة امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة

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أدى طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، امتحان مادة اللغة الثانية (الفرنسى والايطالى والالمانى)، بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، في الاسكندرية اليوم الاثنين أمام 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثمانى، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وجاءت ردود فعل الطلاب حول صعوبة الامتحان متباينة واكدوا ان الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط باستثناء بعذ النقاط التي تميز الطلاب المتفوقين عن غيرهم.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.

ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أي شكاوى خاصة بالامتحان.