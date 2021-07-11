أخبار عاجلة

مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف»..

Print
أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف»..

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأهلي يحقق الفوز في مباريات متتالية في الدوري، للوصول إلى مركزه المعتاد وتصدر الدوري.

وتابع خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأهلي لديه رجال، نلقى رجال ثم عاد مرة أخرى بأربعة أهداف»، مشيدا بهدف محمد شريف الأول.

وأضاف «هدف محمد شريف المخيف كان بمثابة سهم في شباك المقاصة»، معربا عن أمنيته بفوز الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في الفوز على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)