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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأهلي يحقق الفوز في مباريات متتالية في الدوري، للوصول إلى مركزه المعتاد وتصدر الدوري.

وتابع خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأهلي لديه رجال، نلقى رجال ثم عاد مرة أخرى بأربعة أهداف»، مشيدا بهدف محمد شريف الأول.

وأضاف «هدف محمد شريف المخيف كان بمثابة سهم في شباك مصر المقاصة»، معربا عن أمنيته بفوز الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في الفوز على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.