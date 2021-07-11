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مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت ..«»

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مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت الزمالك..«فيديو» مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت ..«»

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قال مدرب النادي الأهلي سامي قمصان أنه توقع الفوز على المقاصة في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ18، رفم تأخر فريقه بهدف وذلك في تصريحات خاصة لقناة المارد الأحمر.

وعلق قمصان على ادعاءات «تفويت» المباراة قائلاً «النادي الأهلي بيكسب كل الفرق حتى المتصدر نادي أخذنا منه 4 نقاط» مضيفاً «لا نسمتع للكلام السلبي فأمامنا لقاء هام».

وكان الأهلي قد حقق فوزاً عريضاً على منافسه مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاءالأخير قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له السبت المقبل في المغرب.

المصرى اليوم

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