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قال مدرب النادي الأهلي سامي قمصان أنه توقع الفوز على مصر المقاصة في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ18، رفم تأخر فريقه بهدف وذلك في تصريحات خاصة لقناة المارد الأحمر.

وعلق قمصان على ادعاءات «تفويت» المباراة قائلاً «النادي الأهلي بيكسب كل الفرق حتى المتصدر نادي الزمالك أخذنا منه 4 نقاط» مضيفاً «لا نسمتع للكلام السلبي فأمامنا لقاء هام».

وكان الأهلي قد حقق فوزاً عريضاً على منافسه مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاءالأخير قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له السبت المقبل في المغرب.