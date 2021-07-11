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إقامة المهرجان اﻻستكشافي الأول بكوم أمبو

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إقامة المهرجان اﻻستكشافي الأول بكوم أمبو إقامة المهرجان اﻻستكشافي الأول بكوم أمبو

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نظّم المركز اﻻستكشافي التعليمي بكوم أمبو مهرجان الطفولة الأول لروضات إدارة كوم امبو، دراو، نصر النوبة.

وشارك اﻻطفال في الأنشطة المختلفة سواء أندية علمية، براعم كشافة، مسرح تربوي، ألعاب تعليمية، ورش فنية، مكتبة استكشافية، معرض للأزياء، أشغال يدوية، رسوم، ماسكات العرائس.

كما حرص المهرجان على استضافة أصحاب الهمم الذين كان لهم طابع خاص ونال إعجاب جميع الحضور.

وعلى هامش المهرجان قام محمود على سالم مدير ادارة المركز بتكريم المنسقات والمعلمات المتميزات المشاركات في المهرجان لجهودهم ﻻسعاد أطفال المهرجان وإنجاح المهرجان وكذلك الفائزين في مسابقة المجلة الصحفية المطبوعة.

المصرى اليوم

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